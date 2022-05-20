Врач назвал самую опасную травму для человека

Заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Петр Давыдов назвал повреждение головы самой опасной для человека травмой. Об этом сообщает РИА Новости.

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Серьезность травмы можно определить по кровотечению, когда кровь истекает обильно. Он отметил, что травмы головы требуют пристального наблюдения медиков и исключения осложнений.

«Необходимо вызывать скорую помощь при деформации конечности по оси, когда мы видим "неестественное" искривление конечности, это также требует обращения за помощью, так как связано с переломом или тяжелым вывихом, — подчеркнул специалист.

Чтобы минимизировать риски получения травм, Давыдов посоветовал всегда смотреть по сторонам, носить обувь на нескользкой подошве и ограничить травмоопасные действия.