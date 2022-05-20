Врач назвал самую опасную травму для человека

Заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Петр Давыдов назвал повреждение головы самой опасной для человека травмой. Об этом сообщает РИА Новости.
Серьезность травмы можно определить по кровотечению, когда кровь истекает обильно. Он отметил, что травмы головы требуют пристального наблюдения медиков и исключения осложнений.
«Необходимо вызывать скорую помощь при деформации конечности по оси, когда мы видим "неестественное" искривление конечности, это также требует обращения за помощью, так как связано с переломом или тяжелым вывихом, — подчеркнул специалист.
Чтобы минимизировать риски получения травм, Давыдов посоветовал всегда смотреть по сторонам, носить обувь на нескользкой подошве и ограничить травмоопасные действия.
До этого мы рассказывали, правда ли, что перелом можно не заметить.