Скрытая опасность: правда ли, что перелом можно не заметить

По статистике, переломы входят в лидирующую тройку ведущих заболеваний. При у мужчин такие травмы встречаются в два раза чаще, чем у женщин. В беседе с "Рамблером" врач травматолог-ортопед, к.м.н., эксперт телеканала "Доктор" рассказал, в каких случаях перелом можно не заметить.
Как отмечает доктор, боль при переломах кости всегда сильная, поэтому не заметить ее довольно тяжело. По словам эксперта, это происходит потому, что надкостница хорошо иннервируется, кровоснабжается. Исключения, конечно, могут быть в случае алкогольного опьянения или если конечность не имеет чувствительности по каким-то неврологическим причинам — тогда на боль действительно можно не обратить внимания, уточнил врач.
Переломы бывают разных видов, подчеркнул специалист. Он выделил, вколоченный — когда нет большого смещения, перелом без смещения и перелом по типу «зеленой веточки» — когда кость ломается внутри, но снаружи она остается целая. Последний вариант, как утверждает врач, чаще встречается у детей.
Глазков объяснил, почему часто ломают кости пожилые люди. Во-первых, по его словам, их опорно-двигательный аппарат работает менее адаптивно в случае падения.