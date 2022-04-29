Скрытая опасность: правда ли, что перелом можно не заметить

По статистике, переломы входят в лидирующую тройку ведущих заболеваний. При у мужчин такие травмы встречаются в два раза чаще, чем у женщин. В беседе с "Рамблером" врач травматолог-ортопед, к.м.н., эксперт телеканала "Доктор" рассказал, в каких случаях перелом можно не заметить.

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Как отмечает доктор, боль при переломах кости всегда сильная, поэтому не заметить ее довольно тяжело. По словам эксперта, это происходит потому, что надкостница хорошо иннервируется, кровоснабжается. Исключения, конечно, могут быть в случае алкогольного опьянения или если конечность не имеет чувствительности по каким-то неврологическим причинам — тогда на боль действительно можно не обратить внимания, уточнил врач.

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"Плюс боли дают мягкие ткани, которые окружают тот или иной сегмент нашего тела снаружи: мышцы, фасции, они тоже богаты нервными окончаниями. Важно подчеркнуть, что, если человек может двигать ногой-рукой, это не говорит о том, что перелома нет" Глазков Юрий Константинович Врач травматолог-ортопед, к.м.н., эксперт телеканала "Доктор"

Переломы бывают разных видов, подчеркнул специалист. Он выделил, вколоченный — когда нет большого смещения, перелом без смещения и перелом по типу «зеленой веточки» — когда кость ломается внутри, но снаружи она остается целая. Последний вариант, как утверждает врач, чаще встречается у детей.

"Если не заметить перелом и не обратиться к врачу, это может быть чревато осложнениями в виде неправильно сросшихся переломов, которые могут вести к деформации конечности и к неправильной функции. У детей может начать неправильно расти кость, что в дальнейшем может привести к деформации и хирургическим процедурам"

Глазков Юрий Константинович Врач травматолог-ортопед, к.м.н., эксперт телеканала "Доктор"

Глазков объяснил, почему часто ломают кости пожилые люди. Во-первых, по его словам, их опорно-двигательный аппарат работает менее адаптивно в случае падения.

"То есть если мы можем сгруппироваться и снизить вероятность перелома, то у пожилых людей с координацией хуже. Во-вторых, это плотность костной ткани. С возрастом кальций вымывается, и кости становятся более хрупкими, что может увеличивать риск возникновения переломов" Глазков Юрий Константинович Врач травматолог-ортопед, к.м.н., эксперт телеканала "Доктор"