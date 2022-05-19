Врачи напомнили о смертельно опасных дачных ранах

Врач-невролог Петр Труханов в разговоре с Lenta.ru напомнил о том, какие опасности могут поджидать на даче. Он предупредил, что на участке с высокой вероятностью может быть столбнячная палочка - основной возбудитель столбняка - смертельно опасной болезни, поражающей нервную систему.

Заражение происходит при попадании грязи или земли на открытую рану. Стоит предельно внимательно относится даже к самым маленьким ранкам и порезом, хотя большинство и привыкло не обращать на такие травмы никакого внимания. Столбнячная палочка попадает в землю с фекалиями животных, потому вероятность того, что она повсюду - очень велика, как отмечает Труханов. Так же заразиться этой инфекцией можно от укуса животного.