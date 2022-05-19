Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
2 часа назад

Вирусолог рассказал, придет ли в Россию вирус оспы обезьян

Мира Маркина

В Великобритании зафиксированы уже три случая заражения вирусом оспы обезьян. "360" поговорили с вирусологом Анатолием Альтштейном и узнали, грозит ли России и миру новая эпидемия.

Вирусолог рассказал, придет ли в Россию вирус оспы обезьян
Фото: pixabay.compixabay.com

Ученый отметил, что от натуральной оспы миру удалось избавиться в 1977 году, однако существуют еще другие вирусы этой группы, которые также опасны для человека, но, по словам Альтштейна, эпидемией это не грозит по той причине, что вирус оспы обезьян не имеет способности к сохранению своей силы при повторном распространении.

"Он способен человека заразить. Летальность при этой инфекции довольно высокая, почти как при натуральной оспе. Но что с этим вирусом интересно: он может передаваться от человека к человеку, но при каждой следующей передаче он слабеет, хуже размножается, летальность снижается" - поэтому врач уверен, что до России болезнь дойти не сможет.

Ранее мы писали о предупреждениях аллерголога об агрессивной пыльце.

Болезни и лекарства,Анатолий Альтштейн,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители