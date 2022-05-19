Вирусолог рассказал, придет ли в Россию вирус оспы обезьян

В Великобритании зафиксированы уже три случая заражения вирусом оспы обезьян. "360" поговорили с вирусологом Анатолием Альтштейном и узнали, грозит ли России и миру новая эпидемия.

Ученый отметил, что от натуральной оспы миру удалось избавиться в 1977 году, однако существуют еще другие вирусы этой группы, которые также опасны для человека, но, по словам Альтштейна, эпидемией это не грозит по той причине, что вирус оспы обезьян не имеет способности к сохранению своей силы при повторном распространении.