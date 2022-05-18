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3 часа назад

Аллерголог предупредила россиян об агрессивной пыльце

Мария Каткова

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина предупредила жителей России о том, что во многих регионах возможен наплыв самой агрессивной пыльцы. Об этом сообщает радио Sputnik.

Аллерголог предупредила россиян об агрессивной пыльце
Фото: PixabayPixabay

Эксперт отметила, что наличие пыльцы прогнозируется до глубокой осени. В это время закончится и обострение аллергии.

"Любая пыльца агрессивна, но наиболее агрессивной для Центральной России является пыльца березы, а для южных регионов — амброзия. В этом году особенно активная концентрация пыльцы. В июне—июле эстафету подхватят злаковые, луговые травы, затем присоединятся сорные травы — полынь, лебеда"

Она напомнила про наиболее распространенные симптомы аллергии: зуд глаз, жжения, слезотечения и заложенности носа. Бороться с ними можно с помощью влажной уборки, закрытых окон и обращения к врачу.

Ранее сообщалось, что врач рассказал, когда нужна скорая при боли в животе.

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