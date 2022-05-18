Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
4 часа назад

Врач рассказал, когда нужна скорая при боли в животе

Мария Каткова

Врач-гастроэнтеролог Сергей Черемушкин рассказал, при какой боли в животе нужна помощь медиков. Об этом сообщает радио Sputnik.

Врач рассказал, когда нужна скорая при боли в животе
Фото: pixabay.compixabay.com

Эксперт отметил, что при наличии острой боли в животе, нельзя медлить, так как она может быть связана с перитонитом или другим заболеванием, опасным для жизни.

"Если у вас возникла резкая, интенсивная, острая боль, которая не позволяет даже ходить, необходимо вызвать скорую. Причин может быть масса, в том числе перитонит, аппендицит, перфорация полого органа, острый панкреатит"

Черемушкин также посоветовал не игнорировать неприятные ощущения в том случае, если они беспокоят пациента регулярно. Повторяющиеся боли в животе нужно обсудить с врачом.

"Если боль возникает с определенной периодичностью, повторяется, или возникает в ночное время и заставляет пациента проснуться, то это требует обязательного обращения к специалисту"

Он также добавил, что боль в животе может быть и у здоровых людей. Если человека такое начало беспокоить впервые, то нужно понаблюдать за своим состоянием, а уже потом идти к врачу в случае необходимости.

"Вздутие, дискомфорт, боль в животе могут возникнуть у любого здорового человека, если он, например, переел или съел непривычный продукт. В этом случае рекомендация простая – переждать. Если впервые возникшая боль в животе не проходит в течение 15-30 минут, лучше обратиться к специалисту"

Ранее сообщалось, что диетологи назвали продукты, повышающие устойчивость к антибиотикам.

Новости,Сергей Черемушкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители