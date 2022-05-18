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4 часа назад

Диетологи назвали продукты, повышающие устойчивость к антибиотикам

Мария Каткова

Диетологи назвали продукты, которые ослабляют действие антибиотиков. Об этом сообщает Ura.ru.

Диетологи назвали продукты, повышающие устойчивость к антибиотикам
Фото: PixabayPixabay

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова отметила, что устойчивость к антибиотиком может появиться у людей, употребляющих мясо, так как некоторые виды мяса могут содержать антибиотики.

«Это относится и к курице, и к мясу, если не были соблюдены стандарты. Когда животное забивают, концентрация веществ должна быть минимальной, чтобы не попадать в готовый продукт»

Терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко добавила, что такой же эффект может оказать сыр с плесенью. Она посоветовала не употреблять его людям, страдающим синдромом раздраженного кишечника, кандидозом, и рецидивом молочницы.

Ранее сообщалось, что врач рассказала, как отличить гормональную бессонницу.

Новости,Дарья Русакова,
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