Врач рассказала, как отличить гормональную бессонницу

Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская перечислила признаки, по которым можно определить гормональную бессонницу. Об этом сообщает "Доктор Питер".

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Сон сильно зависит от определенных гормонов, поэтому любое их отклонение может стать причиной бессонницы. Если вы соблюдаете "гигиену сна", но все равно не можете заснуть, стоит сдать анализ на гормоны. Конкретно нужно смотреть на: кортизол, адреналин, прогестерон, эстроген, лептин, инсулин, мелатонин, гормоны щитовидной железы и СТГ гипофиза — соматотропный гормон.

При небольшом уровне СТГ сон становится поверхностным, а восстановиться от него тяжело. Кортизол и адреналин возбуждающе действуют на нервную систему и не дают уснуть. Если повышены гормоны щитовидной железы, то вместе с бессонницей появляются другие симптомы: раздражительность, тревожность и выпадение волос.

"Поэтому при бессоннице нужно обращаться не только к неврологу или сомнологу, но и к эндокринологу. И обязательно придерживайтесь режима сна, откажитесь от гаджетов и скорректируйте питание"

Врач также предупредила о последствиях хронического недосыпа. Они могут быть довольно серьезными и включать в себя ослабление иммунитета и тревожные расстройства.