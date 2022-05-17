Названы три правила для похудения без вреда здоровью

Пропускать приемы пищи не следует, если вы хотите похудеть, считает иммунолог и один из ведущих программы «Жить здорово!» (Первый канал) Андрей Продеус. В беседе с журналистом радиостанции «Большое радио» эксперт поделился тремя секретами, которые помогают похудеть. Запись эфира опубликована в Telegram-канале врача.

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Андрей Продеус напомнил, что в рамках программы «Жить здорово!» есть проект, участникам которого помогают сбросить лишние килограммы. Эксперты по похудению сформулировали три важных правила для снижения веса или его поддерживания.

Первое заключается в том, что для похудения голод бесполезен. Продеус объяснил: голодный человек «в конце концов бьет все рекорды по поеданию всего». То есть, достигнутые результаты сводятся на нет.

«Второе [правило]. Вода важнее, чем еда. Для того чтобы правильно худеть, надо правильно пить. Воды должно быть адекватное количество и достаточное», — рассказал Продеус.

Эксперт также рекомендовал использовать стакан для измерения объема порции, съедаемой за один прием пищи.

«Оптимально есть регулярно, часто, четыре раза в день минимум, оптимально пять, но объем съедаемой пищи — примерно 250-300 мл», — подчеркнул врач.

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