Гастроэнтеролог назвал надежный способ выявить гепатит

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог-гепатолог, автор книги «О чем молчит печень» Сергей Вялов назвал самый надежный способ вовремя выявить гепатит. Слова эксперта цитирует радио Sputnik.

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Специалист объясняет, что поражение печени лечится достаточно быстро, если вовремя его обнаружить. В запущенных случаях появляется риск летального исхода, отметил Вялов.

Гастроэнтеролог перечислил симптомы, по которым можно выявить гепатит на ранней стадии:

усталость,

утомляемость,

отсутствие сил и энергии,

плохая переносимость алкоголя.

Эксперт отметил, что эти последствия также похожи на последствия от COVID-19. Однако перенесенная коронавирусная инфекция — не повод отказаться от похода к врачу и списывать все на печень.

«Самый правильный и надежный путь выявить гепатит вовремя — сдать анализы, проверить основные печеночные показатели и перестать гадать, повреждена ли у вас печень», — советует Вялов.

Гастроэнтеролог отметил, что серьезные симптомы появляются, когда печень дошла до стадии цирроза, то есть когда она уже на 50 процентов не работает. Врач настоятельно порекомендовал не доводить себя до подобного состояния.