Какие симптомы свидетельствуют о циррозе печени

Врач и телеведущий Сергей Агапкин утверждает, что более чем у четырех миллионов человек диагностирован цирроз печени. Эксперт рассказал о симптомах заболевания в беседе с konkurent.ru.

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«Причины цирроза – гепатиты В и С, алкоголизм, неалкогольный гепатит, который развивается на фоне ожирения и диабета. Вопреки мифам циррозом могут страдать и молодые, социально активные люди»,

– отметил Агапкин.

Среди симптомов заболевания эксперт выделили боль в правом подреберье, вздутие живота, тошноту, горький привкус во рту, отеки лодыжек, повышенную утомляемость, проблемы с памятью и вниманием, а также плохое настроение. При первых признаках специалист рекомендует обратиться к врачу.

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