Врач раскрыл главную опасность снижения давления

Резкое снижение давления может привести к отказу почек. Об этом в беседе с «Москва 24» сообщил кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский.

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По словам эксперта, из-за стремительного ухудшения кровоснабжения страдает питание головного мозга и сердца, что может спровоцировать развитие инсульта или инфаркта миокарда. Также при длительном снижении артериального давления могут отказать почки и нарушится работа печени, добавил врач.

Причин падения давления, как утверждает кардиолог, много. Среди них — кровотечение, анафилактический шок после приема лекарств, вызвавших аллергию, бесконтрольный прием мочегонных и гипотензивных препаратов при гипертонии.

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