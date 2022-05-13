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2 часа назад

Врач раскрыл главную опасность снижения давления

Катерина Саломе

Резкое снижение давления может привести к отказу почек. Об этом в беседе с «Москва 24» сообщил кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский.

Врач раскрыл главную опасность снижения давления
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

По словам эксперта, из-за стремительного ухудшения кровоснабжения страдает питание головного мозга и сердца, что может спровоцировать развитие инсульта или инфаркта миокарда. Также при длительном снижении артериального давления могут отказать почки и нарушится работа печени, добавил врач.

Причин падения давления, как утверждает кардиолог, много. Среди них — кровотечение, анафилактический шок после приема лекарств, вызвавших аллергию, бесконтрольный прием мочегонных и гипотензивных препаратов при гипертонии.

Читайте также о том, что названа грубая ошибка при измерении давления.

Болезни и лекарства,Юрий Серебрянский,
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