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3 часа назад

Мясников назвал грубую ошибку при измерении давления

Популярный российский врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал самые распространенные ошибки, которые люди совершают, когда измеряют артериальное давление.

Названа грубая ошибка при измерении давления
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врач объяснил, что во время измерения руку нужно держать на уровне сердца, а ноги нельзя скрещивать.

«Вот по уму, что вы должны сделать: не есть и не пить за полчаса до измерения давления, не курить», — посоветовал Мясников.

Также специалист порекомендовал отдохнуть в течение пяти минут, прежде чем измерять давление. Желательно сесть так, чтобы спина опиралась на спинку стула, ноги стояли ровно, а руки свободно лежали на коленях.

Для получения более точного результата врач посоветовал отдохнуть еще пять минут и снова измерить давление. Правильным будет средний показатель между двумя измерениями. Особенно важно следовать этому совету людям, страдающим сахарным диабетом и заболеваниями сердца и почек.

Еще одна ошибка — измерение давления в разное время. Лучше этого избегать. Часы и браслеты можно не снимать, а вот манжету прибора не нужно надевать поверх одежды.

Другой российский врач перечислил запрещенные при омикроне продукты.

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