Названа грубая ошибка при измерении давления

Популярный российский врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал самые распространенные ошибки, которые люди совершают, когда измеряют артериальное давление.

Врач объяснил, что во время измерения руку нужно держать на уровне сердца, а ноги нельзя скрещивать.

«Вот по уму, что вы должны сделать: не есть и не пить за полчаса до измерения давления, не курить», — посоветовал Мясников.

Также специалист порекомендовал отдохнуть в течение пяти минут, прежде чем измерять давление. Желательно сесть так, чтобы спина опиралась на спинку стула, ноги стояли ровно, а руки свободно лежали на коленях.

Для получения более точного результата врач посоветовал отдохнуть еще пять минут и снова измерить давление. Правильным будет средний показатель между двумя измерениями. Особенно важно следовать этому совету людям, страдающим сахарным диабетом и заболеваниями сердца и почек.

Еще одна ошибка — измерение давления в разное время. Лучше этого избегать. Часы и браслеты можно не снимать, а вот манжету прибора не нужно надевать поверх одежды.