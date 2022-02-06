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40 минут назад

Врач перечислил запрещенные при омикроне продукты

Кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал, что нельзя есть пациентам с омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Врач перечислил запрещенные при омикроне продукты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам медика, питание пациентов с COVID-19 часто ослабляет иммунитет и способствует воспалению. К вредным при омикроне продуктам врач отнес фастфуд, промышленный майонез с уксусом, конфеты, пирожные, торты и жареное.

Также он посоветовал уделить внимание продуктам с фруктозой. Их считают более полезными, чем с содержанием глюкозы, но это ошибочное мнение.

"Продукты на искусственной фруктозе относят к правильному питанию, хотя на самом деле они дают провоспалительный эффект и вызывают инсулинорезистентность. Не всегда полезны и соки, даже свежевыжатые. Лучше выбирать свежие фрукты или делать смузи, а если все-таки соки, то овощные (куда желательно добавить еще и зелень) или хотя бы кисло-сладкие фруктовые", — сказал врач.

К продуктам, оказывающим противовоспалительный эффект медик отнес кисло-сладкие фрукты, овощи, зелень и ягоды, особенно черного цвета. Также при коронавирусе полезна куркума. Однако ее нельзя употреблять людям с гастритом и воспалением кишечника.

Ранее ученые назвали обманчивый симптом омикрона.

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