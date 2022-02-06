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41 минуту назад

Назван обманчивый симптом омикрона

Ученые из Великобритании заявили, что во время вспышки омикрон-штамма коронавируса пациенты стали чаще жаловаться на расстройство желудка.

Назван обманчивый симптом омикрона
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалисты из организации Zoe COVID Symptom Study выяснили, что количество жалоб на данный симптом увеличилось с середины декабря 2021 года по конец января 2022 года. Однако проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) оказались не связаны с новым штаммом COVID-19 омикроном.

По словам ученых, в зимнее время года часто наблюдается рост пациентов с расстройством желудка. Они посоветовали мыть руки до и во время приготовления пищи, соблюдать гигиену в общественных местах и придерживаться принципов здорового питания, чтобы избежать кишечных инфекций.

Ранее врач рассказал, как непривитым защититься от "омикрона".

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