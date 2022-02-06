Назван обманчивый симптом омикрона

Ученые из Великобритании заявили, что во время вспышки омикрон-штамма коронавируса пациенты стали чаще жаловаться на расстройство желудка.

Специалисты из организации Zoe COVID Symptom Study выяснили, что количество жалоб на данный симптом увеличилось с середины декабря 2021 года по конец января 2022 года. Однако проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) оказались не связаны с новым штаммом COVID-19 омикроном.