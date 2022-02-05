Врач рассказал, как непривитым защититься от "омикрона"

По словам инфекциониста, для непривитых и еще не болевших коронавирусом людей единственным способом защиты остается изоляция. Он уверен, что с такой заразность, как у омикрона, маски и респираторы почти перестали работать.

«В силу заразности омикрона и иже с ним все перестало работать, кроме изоляции. Маски практически не работают, по сути, как и респираторы. Для людей, которые неиммунизированы, жизнь становится сложнее и сложнее именно с точки зрения вирусологии. И вирус все равно их достанет»

Поздняков также добавил, что несмотря на легкое течение омикрон-штамма у большинства людей, не переболевшие и непривитые будут переносить его тяжело и даже могут умереть от заражения омикроном. У людей с нулевым иммунитетом к коронавирус омикрон будет вести себя так же, как и ханьский штамм.