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22 минуты назад

Биолог заявила о шансе непрерывного заражения коронавирусом

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что COVID-19 можно заболеть повторно сразу после выздоровления. Об этом сообщает «Лента.ру».

Биолог заявила о шансе непрерывного заражения коронавирусом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По ее словам, это может произойти, если пациент перенес омикрон ВА.1, а потом заразился другой линией — ВА.2, которую иначе называют «стелс-омикрон».

«В Южной Африке ВА.2 также начал подниматься. Там прошла первая волна первого омикрона (ВА.1). Когда он схлынул, все порадовались, думали, что наступило затишье. А сейчас оказалось, что ВА.2, несмотря на огромное количество свежепереболевших, способен там успешно распространяться», — рассказала биолог.

Линию омикрона ВА.2 на данный момент нашли практически во всех странах, в том числе и в России. Вероятность заболеть сразу же после выздоровления зависит от популяционного иммунитета.

«Если совсем грубо говорить, то вероятность заболеть омикроном в течение месяца после дельты, предположим, составляет два процента. В течение двух месяцев — уже пять процентов. И так далее. Но в какую группу процентов попадет конкретный человек — сказать нельзя. То есть заразиться на следующий день после выздоровления теоретически можно, но шанс небольшой. А чем больше времени проходит после перенесенной болезни, тем выше вероятность реинфекции», — заключила она.

Ранее "Рамблер" сообщал, что делать, если подхватил COVID-19 в отпуске.

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