Гепатит неизвестного происхождения обнаружили в 15 странах

В 15 странах Европейского союза (ЕС) выявили 95 случаев гепатита неизвестного происхождения. Об этом сообщает портал Euractiv, ссылаясь на Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).
СМИ отмечают, что заболевание обнаружено у детей в возрасте до 16 лет. Наибольшее число случаев — в Италии и Испании: 35 и 22 случаев соответственно. В Нидерландах и Дании — по шесть случаев, в Ирландии специалисты выявили менее пяти случаев. О случаях заболевания также заявили в Португалии, Румынии (по четыре случая), в Бельгии (три случая), в Австралии, Кипре, Франции и Норвегии (по два случая). Германия , Польша и Словения сообщают об одном заболевшем в стране.
23 апреля Всемирная организация здравоохранения проинформировала о как минимум одном летальном исходе от острого гепатита неизвестного происхождения. ВОЗ не уточняет, в какой стране больной скончался. Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес тогда отметила, что заболевание уже зафиксировано в 12 европейских странах. В России случаев заражения пока не наблюдалось.
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