Гепатит неизвестного происхождения обнаружили в 15 странах

СМИ отмечают, что заболевание обнаружено у детей в возрасте до 16 лет. Наибольшее число случаев — в Италии и Испании: 35 и 22 случаев соответственно. В Нидерландах и Дании — по шесть случаев, в Ирландии специалисты выявили менее пяти случаев. О случаях заболевания также заявили в Португалии, Румынии (по четыре случая), в Бельгии (три случая), в Австралии, Кипре, Франции и Норвегии (по два случая). Германия , Польша и Словения сообщают об одном заболевшем в стране.