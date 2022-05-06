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2 часа назад

Врач дал советы, которые помогут защититься от холеры

Даша Краснова

Врач педиатр-иммунолог, ведущий программы «Жить здорово!» Андрей Продеус дал рекомендации по защите от холеры. Специалист призвал россиян регулярно мыть руки и не пить сырую воду, чтобы уберечь себя от смертельного заболевания.

Врач дал советы, которые помогут защититься от холеры
Фото: unsplashunsplash

Холера — это инфекционное заболевание, которое в большинстве случае проявляется легкой диареей или вовсе не имеет симптомов.

«Сегодня это заболевание лечится довольно успешно благодаря антибиотикам — главное, сразу же обратиться за медицинской помощью», — уточнил Продеус.

Но в редких случаях через шесть часов или несколько дней после попадания в организм бактерии, у человека может развиться тяжелая водянистая диарея и рвота. Если вовремя не получить лечение, от холеры можно умереть.

«В этих случаях потеря больших количеств жидкости может быстро привести к тяжелому обезвоживаю организма. Вместе с водой организм теряет и минеральные соли, развивается дефицит минералов, в том числе калия, что приводит к нарушению жизненно важных процессов обмена в организме», — рассказал он.

В качестве основных мер защиты от холеры Продеус назвал регулярное мытье рук, тщательное мытье овощей и термическую обработку мяса и рыбы. Также специалист призвал не пить сырую воду из природных источников или воду из-под крана.

До этого мы рассказывали, как врач из России спас весь мир от чумы и холеры.

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