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26 минут назад

Врач рассказала, что может спровоцировать кожные болезни

Кристина Уколова

Невролог «Инвитро-Воронеж» Галина Смирнова сообщила, что некоторые кожные заболевания возникают в результате стресса и эмоционального напряжения. Ведь кожа — это самый крупный орган тела, и он непосредственно связан с центральной нервной системой. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

Врач рассказала, что может спровоцировать кожные болезни
Фото: PixabayPixabay

Стресс снижают иммунную функцию кожи, активизирует воспалительные процессы и замедляет заживление ран. Все это в совокупности повышает чувствительность и сухость кожи, ускоряет старение и провоцирует развитие дерматологических расстройств.

«Особенно зависимыми от стрессового фактора являются такие заболевания кожи, как себорейный и атопический дерматиты, псориаз, нейродермит, экзема, алопеция, психогенный зуд. Помимо этого, результатом длительного влияния стресса является развитие воспалительных реакций и активация условно-патогенной флоры. Психогенный зуд связан с расстройствами психики. Зачастую он сопровождается тактильными галлюцинациями и жалобами на ощущение «ползания», укусов при отсутствии видимых повреждений кожи», — подчеркнула Галина Смирнова.

Кроме того, нервное напряжение может вызвать воспаление в фолликулах и таким образом стать причиной выпадения волос. Чаще всего встречается очаговая алопеция. При этом выпадать могут даже ресницы.

Невролог уточнила, что такой реакции на стресс подвержены люди, которые находятся в постоянном напряжении, не придерживаются режима дня, неправильно питаются, имеют соответствующую наследственность или страдают от болезней пищеварительной, эндокринной и нервной систем.

Между тем доктор Мясников оценил вред препаратов от аллергии.

Болезни и лекарства,Галина Смирнова,
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