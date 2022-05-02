Доктор Мясников оценил вред препаратов от аллергии

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил вред длительного приема антигистаминных препаратов от аллергии. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

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Доктор отметил, что антигистаминные препараты можно принимать годами без вреда для печени. Но для эффективности доза должна быть значительно выше той, что указывают в инструкции. Чтобы определить корректную для себя дозу, необбходимо проконсультироваться с врачом.

Также врач напомнил о существовании аллергенспецифической иммунотерапии. При ней пациенту постепенно вводят возрастающие дозы аллергена. После терапии человек может избавиться от неприятных симптомов.