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2 часа назад

Мясников предупредил об опасности храпа

Мира Маркина

Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" обратился к зрителям с предостережением. Он рассказал о том, какие опасные последствия несет в себе обыкновенный храп.

Мясников предупредил об опасности храпа
Фото: риа новостириа новости

Доктор отметил, что храп не так безобиден, как могло казаться, ведь представляет собой задержку дыхания - апноэ.

«Апноэ сна — это когда люди, обычно тучные, когда спят — храпят, у них мягкие ткани верхнего неба перекрывают на доли секунды вход в дыхательные пути. Дыхание останавливается, жуткий храп это пробивает, и человек спит дальше», — объяснил Мясников.

Он рассказал, что последствиями таких проблем с дыханием могут стать повышение артериального давления, снижение мужской потенции, повышение уровня сахара в крови.

Ранее мы писали, что ученые назвали внешние признаки, которые говорят о проблемах с печенью.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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