Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+19° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Названы заболевания, несовместимые с алкоголем

Диана Товсепова

Людям с некоторыми хроническими болезнями следует полностью исключить алкоголь из своей жизни. Об этом сообщила врач-диетолог, гастроэнтеролог Светлана Незванова изданию URA.RU.

Названы несовместимые с алкоголем заболевания
Фото: PixabayPixabay

В частности, спиртное необходимо исключить из рациона тем, кто страдает от цирроза печени и фиброзно-кистозного панкреатита.

«При хроническом панкреатите и желчнокаменной болезни нельзя газированные напитки, в том числе и алкогольные: шампанское, пиво, коктейли. Красное вино нельзя при пищевой аллергии и чрезмерном образовании гистамина в ЖКТ. Любой алкоголь запрещен при всех заболеваниях в тяжелой форме или обострении. Навсегда исключить алкоголь нужно при циррозе печени и фиброзно-кистозном панкреатите», — рассказала Светлана Незванова.

Алкоголь, по словам специалиста, в любой ситуации наносит вред,

ухудшает когнитивные функции, а также разрушает клетки вспомогательной нервной ткани головного мозга.

«Нервное воспаление и токсичность тормозит передачу нервного импульса. Главной причиной и фактором такого сильного повреждения мозга при злоупотреблении алкоголем является дефицит витамина В1», — отмечает специалист.

Дело в том, что напитки, содержащие спирт, замедляют всасывание этого витамина и ускоряют его вымыванию из организма.

Ранее мы писали о самом опасном алкоголе для сердца.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители