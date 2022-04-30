Названы несовместимые с алкоголем заболевания

«При хроническом панкреатите и желчнокаменной болезни нельзя газированные напитки, в том числе и алкогольные: шампанское, пиво, коктейли. Красное вино нельзя при пищевой аллергии и чрезмерном образовании гистамина в ЖКТ. Любой алкоголь запрещен при всех заболеваниях в тяжелой форме или обострении. Навсегда исключить алкоголь нужно при циррозе печени и фиброзно-кистозном панкреатите», — рассказала Светлана Незванова.