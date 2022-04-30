Названы несовместимые с алкоголем заболевания

Людям с некоторыми хроническими болезнями следует полностью исключить алкоголь из своей жизни. Об этом сообщила врач-диетолог, гастроэнтеролог Светлана Незванова изданию URA.RU.
В частности, спиртное необходимо исключить из рациона тем, кто страдает от цирроза печени и фиброзно-кистозного панкреатита.
«При хроническом панкреатите и желчнокаменной болезни нельзя газированные напитки, в том числе и алкогольные: шампанское, пиво, коктейли. Красное вино нельзя при пищевой аллергии и чрезмерном образовании гистамина в ЖКТ. Любой алкоголь запрещен при всех заболеваниях в тяжелой форме или обострении. Навсегда исключить алкоголь нужно при циррозе печени и фиброзно-кистозном панкреатите», — рассказала Светлана Незванова.
Алкоголь, по словам специалиста, в любой ситуации наносит вред,
ухудшает когнитивные функции, а также разрушает клетки вспомогательной нервной ткани головного мозга.
«Нервное воспаление и токсичность тормозит передачу нервного импульса. Главной причиной и фактором такого сильного повреждения мозга при злоупотреблении алкоголем является дефицит витамина В1», — отмечает специалист.
Дело в том, что напитки, содержащие спирт, замедляют всасывание этого витамина и ускоряют его вымыванию из организма.
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