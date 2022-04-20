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1 час назад

Назван самый опасный алкоголь для сердца

Мария Каткова

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала о самом опасном алкоголе для сердца и сосудов. Об этом сообщает "Российская газета".

Назван самый опасный алкоголь для сердца
Фото: PixabayPixabay

Эксперт отметила, что любой алкоголь опасен для организма, особенно в больших количествах. Даже если человек выпивает чуть больше бокала красного вина, это уже становится для него вредным.

Говоря о самом опасном алкоголе, она назвала пиво. Этот спиртной напиток считается легким и безопасным, но это не так. Кардиолог заявила, что пивная пенка содержит кобальт, избыток которого перегружает сердце. Кровь насыщается углекислым газом, что способствует варикозному расширению вен. Также употребление напитка может привести к разрушению клеток мозга и гормональным сбоям.

Ранее сообщалось, что названы продукты, улучшающие здоровье печени.

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