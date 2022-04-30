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2 часа назад

Названы основные причины головной боли

Мария Кимакович

О них в беседе с Ura.ru рассказала терапевт Оксана Хамицева.

Названы основные причины головной боли
Фото: unsplash.comunsplash.com

Головная боль — это неспецифический симптом, который может быть связан с широким спектром заболеваний,

— отметила эксперт.

По мнению Хамицевой, к основным причинам головной боли можно отнести неврологические: шейный остеохондроз, цереброваскулярную болезнь, мигрени и ряд других проблем.

Также голова может болеть из-за проблем кардиологических: аритмии, повышения давления, скачков внутричерепного давления.

Еще одной причиной появления головных болей, по мнению врача, являются эндокринологические проблемы: заболевания щитовидной железы или поджелудочной железы и другие.

В числе прочих причин возникновения головной боли Хамицева назвала прием некоторых препаратов, аутоиммунные заболевания и опухоли головного и спинного мозга.

Ранее онколог назвал ранние признаки рака желудка.

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