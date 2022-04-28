Онколог назвал ранние признаки рака желудка

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии, член-корреспондент РАН Олег Кит рассказал, какие симптомы сигнализируют о развитии рака желудка. Об этом сообщается на портале SM-News.
По словам медика, рак желудка входит в пятерку самых распространенных онкозаболеваний.
"Он на четвертом месте по заболеваемости у мужчин. Важно запомнить: чем раньше вы обнаружите опасную патологию, тем больше шансов, что врачам удастся победить болезнь. Ведь на первой стадии шансы на излечение достигают 90 процентов, а на второй — уже 60 процентов", — сказал врач.
Среди симптомов-предвестников — боль в подложечной области, снижение или отсутствие аппетита, потеря веса, тошнота и рвота "кофейной гущей", дегтеобразный стул, а также постоянная усталость и сонливость.
"Мы должны помнить, что рак — очень коварное заболевание и на ранних стадиях почти всегда протекает бессимптомно. Поэтому крайне важно регулярно проходить профилактические обследования. При раке желудка самым эффективным методом диагностики считается выполнение эндоскопического исследования".
Как отметил онколог, чтобы избежать рака желудка, необходимо правильно питаться. Рацион должен быть разнообразным, содержать фрукты и овощи. Не стоит есть много красного мяса, слишком жирной, соленой, острой и сладкой пищи. Кроме того, лучше воздержаться от сухариков, колбас, фастфуда, картофеля фри, майонеза, жареного мяса, сала и масла. Также важно соблюдать температурный режим еды и питья: они должны быть теплыми, а не горячими.