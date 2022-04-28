Онколог назвал ранние признаки рака желудка

"Он на четвертом месте по заболеваемости у мужчин. Важно запомнить: чем раньше вы обнаружите опасную патологию, тем больше шансов, что врачам удастся победить болезнь. Ведь на первой стадии шансы на излечение достигают 90 процентов, а на второй — уже 60 процентов", — сказал врач.