Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
1 час назад

Онколог назвал ранние признаки рака желудка

Мира Маркина

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии, член-корреспондент РАН Олег Кит рассказал, какие симптомы сигнализируют о развитии рака желудка. Об этом сообщается на портале SM-News.

Онколог назвал ранние признаки рака желудка
Фото: PixabayPixabay

По словам медика, рак желудка входит в пятерку самых распространенных онкозаболеваний.

"Он на четвертом месте по заболеваемости у мужчин. Важно запомнить: чем раньше вы обнаружите опасную патологию, тем больше шансов, что врачам удастся победить болезнь. Ведь на первой стадии шансы на излечение достигают 90 процентов, а на второй — уже 60 процентов", — сказал врач.

Среди симптомов-предвестников — боль в подложечной области, снижение или отсутствие аппетита, потеря веса, тошнота и рвота "кофейной гущей", дегтеобразный стул, а также постоянная усталость и сонливость.

"Мы должны помнить, что рак — очень коварное заболевание и на ранних стадиях почти всегда протекает бессимптомно. Поэтому крайне важно регулярно проходить профилактические обследования. При раке желудка самым эффективным методом диагностики считается выполнение эндоскопического исследования".

Как отметил онколог, чтобы избежать рака желудка, необходимо правильно питаться. Рацион должен быть разнообразным, содержать фрукты и овощи. Не стоит есть много красного мяса, слишком жирной, соленой, острой и сладкой пищи. Кроме того, лучше воздержаться от сухариков, колбас, фастфуда, картофеля фри, майонеза, жареного мяса, сала и масла. Также важно соблюдать температурный режим еды и питья: они должны быть теплыми, а не горячими.

Ранее кардиолог рассказала, как определить опасную тахикардию.

Болезни и лекарства,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители