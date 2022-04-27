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3 часа назад

Кардиолог рассказала, как определить опасную тахикардию

Мария Каткова

Кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова рссказала, как отличить опасную тахикардию. Об этом сообщает радио Sputnik.

Кардиолог рассказала, как определить опасную тахикардию
Фото: PixabayPixabay

По словам эксперта, существует обычна синусов тахикардия от нервов или физических нагрузок. Это — физиологическая реакция, и бояться ее не стоит.

"Пульс при этом обычно от 90 до 120 ударов в минуту, и это относительно здоровая тахикардия. В таких ситуациях надо успокоиться, глубоко подышать, выпить мятный чай"

Если пульс поднимается без причин или остается высоким в состоянии покоя, то это повод обратиться к врачу. Порог, по словам эксперта, 120 ударов. Если пульс держится выше, то необходимо обследование.

"Это может быть индивидуальной реакцией на что-то, может быть наследственным явлением, а может говорить о наличии какого-либо заболевания. Тахикардия может быть, например, одним из симптомов гипертиреоза"

Также человек может перепутать тахикардию с фибрилляцией предсердий. Это заболевания опасно, оно также представляет собой нарушение ритм и диагностировать его можно только с помощью обследования.

Ранее сообщалось, что терапевт рассказал, что увеличивает риск образования тромбов.

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