Терапевт рассказал, что увеличивает риск образования тромбов

Врач отметил, что по данным некоторых исследований, выявлена статистика, которая указывает на то, что чаще с тромбозом сталкиваются люди со второй и третьей группой крови. Тромб невозможно заметить самостоятельно, без проведения необходимых исследований. Однако, по словам Абакумова, есть некоторые признаки, которые указывают на то, что у вас мог образоваться тромб, и обратиться к врачу в таком случае будет не лишним.