Терапевт рассказал, что увеличивает риск образования тромбов

Врач-терапевт Олег Абакумов в своем Telegram-канале рассказал, что может спровоцировать образование тромбов.
Врач отметил, что по данным некоторых исследований, выявлена статистика, которая указывает на то, что чаще с тромбозом сталкиваются люди со второй и третьей группой крови. Тромб невозможно заметить самостоятельно, без проведения необходимых исследований. Однако, по словам Абакумова, есть некоторые признаки, которые указывают на то, что у вас мог образоваться тромб, и обратиться к врачу в таком случае будет не лишним.
«Если это произошло в ноге, она холодеет, появляются резкие боли, сравнимые с ударом электрическим током. Если тромб в подкожной вене, кожа над веной краснеет, сам сосуд ощущается как что-то жесткое и твердое, как шнурок или карандаш», — объяснил Абакумов.
Увеличить риск возникновения тромбоза могут онкологические заболевания, избыточный вес, хирургические вмешательства и сахарный диабет.
Ранее мы писали о том, сколько коронавирус способен прожить в организме человека.