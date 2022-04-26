Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+21° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
1 час назад

Терапевт рассказал, что увеличивает риск образования тромбов

Мира Маркина

Врач-терапевт Олег Абакумов в своем Telegram-канале рассказал, что может спровоцировать образование тромбов.

Терапевт рассказал, что увеличивает риск образования тромбов
Фото: pixabay.compixabay.com

Врач отметил, что по данным некоторых исследований, выявлена статистика, которая указывает на то, что чаще с тромбозом сталкиваются люди со второй и третьей группой крови. Тромб невозможно заметить самостоятельно, без проведения необходимых исследований. Однако, по словам Абакумова, есть некоторые признаки, которые указывают на то, что у вас мог образоваться тромб, и обратиться к врачу в таком случае будет не лишним.

«Если это произошло в ноге, она холодеет, появляются резкие боли, сравнимые с ударом электрическим током. Если тромб в подкожной вене, кожа над веной краснеет, сам сосуд ощущается как что-то жесткое и твердое, как шнурок или карандаш», — объяснил Абакумов.

Увеличить риск возникновения тромбоза могут онкологические заболевания, избыточный вес, хирургические вмешательства и сахарный диабет.

Ранее мы писали о том, сколько коронавирус способен прожить в организме человека.

Болезни и лекарства,Олег Абакумов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители