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43 минуты назад

Стало известно, сколько живет коронавирус в тканях человека

Мира Маркина

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с изданием URA.ru рассказал, сколько коронавирус может жить в тканях и клетках человеческого организма.

Стало известно, сколько живет коронавирус в тканях человека
Фото: pixabay.compixabay.com

«Есть прямое поражение вирусом тканей и органов. Он там может долго сохраняться месяцами. SARS-CoV-2 остается в тех тканях, которые изначально поражает. Он проникает в клетки сосудов и легких. Он может быть везде, где угодно практически. Главным образом в легких, в слизистой дыхательных путей, сердечной мышце, нервной ткани и почках», — объяснил иммунолог.

Он также отметил, что такая история более вероятна у людей, имеющих проблемы со здоровьем. Вирус вряд ли проживет несколько месяцев в молодом и здоровом организме. Поспособствовать этому могут лишь всякого рода иммунодефициты.

Стоит сказать, что с таким мнением соглашаются и другие врачи, отмечая, что с подобным "сохранением" вирусов в организме медицина уже сталкивалась.

Ранее мы писали, что врач раскрыла влияние сахара на организм.

Коронавирус,Николай Крючков,
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