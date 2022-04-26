Стало известно, сколько живет коронавирус в тканях человека

«Есть прямое поражение вирусом тканей и органов. Он там может долго сохраняться месяцами. SARS-CoV-2 остается в тех тканях, которые изначально поражает. Он проникает в клетки сосудов и легких. Он может быть везде, где угодно практически. Главным образом в легких, в слизистой дыхательных путей, сердечной мышце, нервной ткани и почках», — объяснил иммунолог.