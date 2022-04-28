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1 час назад

Названы 7 опасных болезней, на которые укажет слабость в ногах

Диана Товсепова

Семь опасных болезней, которые сопровождаются слабостью в ногах назвала врач-невролог, алголог Ольга Ларионова в беседе с изданием «Доктор Питер».

Названы 7 опасных болезней, на которые укажет слабость в ногах
Фото: PxherePxhere

Если имеют место быть такие диагнозы, то слабость не связана с усталостью и переутомлением.

В частности, слабость может говорить об инсульте головного мозга. Тогда она будет проявляться только с одной стороны и может сопровождаться асимметрией лица, нарушением речи, онемением одной половины тела, потерей сознания.

Еще один возможный диагноз — спинальный инсульт. По словам врача, это острое нарушение спинномозгового кровообращения, сопровождающееся слабостью, нарушением чувствительности и функций тазовых органов и болевыми ощущениями в позвоночнике.

Также слабость в ногах может говорить о рассеянном склерозе, объемных опухолях головного и спинного мозга, рассеянном склерозе, мигрени или мигренозном инфаркте мозга.

Такие ощущения свойственны и боковому амиотрофическому склерозу (БАС). При этом диагнозе необратимо поражаются двигательные нейроны.

«Если появляется слабость в ногах, нужно обратиться за медицинской помощью. Понять, какая болезнь вызвала слабость, можно только после тщательной диагностики, обследования», — призывает врач.

Ранее мы писали о том, на что указывает опухание рук и ног.

Болезни и лекарства,Ольга Ларионова,
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