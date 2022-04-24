Мясников рассказал, на что указывает опухание рук и ног

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что опухание конечностей может сигнализировать о появлении тромбоза. Слова эксперта передает ФАН.

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По словам медика, любой тромб таит в себе смертельную опасность. Кровяной сгусток может образоваться в глубоких или поверхностных венах. Поэтому, если человек обнаруживает у себя опухание конечностей, ему необходимо срочно обратиться за помощью к врачу.

На образование тромбов может также указывать появление температуры, отеков, болевых ощущений. Стоит отметить, что в руках тромбы появляются гораздо реже, чем в ногах. Если тромб образуется в руке, то сигналом появления будет боль при сгибе запястья или движении локтя.