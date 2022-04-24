Названы 5 симптомов самого трудно диагностируемого рака

Врач-онколог Иван Карасев рассказал в своем блоге, как выявить рак тонкой кишки на ранних стадиях. Он подчеркнул, что этот вид рака один из самых трудно диагностируемых и, чаще всего, обнаруживается совершенно случайно, когда стадия уже довольна запущенная. На начальных стадиях эта болезнь лечится успешно, но для того, чтобы вовремя ее заметить, нужно быть более внимательным к своему организму.
«Относительно бессимптомное развитие приводит к тому, что опухоль достигает последних стадий и обнаруживается случайно. В среднем на начальных стадиях полное выздоровление достигается в 80% случаев», — рассказал врач.
Симптомы, при появлении которых стоит насторожиться и показаться врачу:
По словам онколога, в группу риска, помимо тех, кто имеет генетическую предрасположенность, входят люди с хроническими заболеваниями кишечника, полипозными синдромами и полипами тонкой кишки. Для уменьшения рисков заболевания, врач советует контролировать питание и отказаться от жирной и копченой пищи.
Ранее мы писали об опасности спортивных добавок.