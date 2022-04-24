Названы 5 симптомов самого трудно диагностируемого рака

Врач-онколог Иван Карасев рассказал в своем блоге, как выявить рак тонкой кишки на ранних стадиях. Он подчеркнул, что этот вид рака один из самых трудно диагностируемых и, чаще всего, обнаруживается совершенно случайно, когда стадия уже довольна запущенная. На начальных стадиях эта болезнь лечится успешно, но для того, чтобы вовремя ее заметить, нужно быть более внимательным к своему организму.