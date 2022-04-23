Раскрыта опасность употребления спортивных добавок

«Концентрированный белок в протеиновых добавках для наращивания мышечной массы может создать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также могут нарушиться процессы метаболизма. Так как употребление большого количества белка при несбалансированном питании может привести к проблемам с углеводным и жировым обменом, а это основные составляющие оптимальной работы организма. Длительное злоупотребление добавками дает и сильную нагрузку на печень, почки, что может снизить их функциональную активность», — отметил эксперт.