Раскрыта опасность употребления спортивных добавок

Протеиновые коктейли и другие добавки для роста мышечной массы могут привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, предупреждает доктор медицинских наук Сергей Токарев. Его слова приводит издание URA.RU.
Слабость, тошнота, повышенная потливость, головные боли — симптомы, которые должны насторожить тех, кто добавляет в свой рацион протеин.
«Концентрированный белок в протеиновых добавках для наращивания мышечной массы может создать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также могут нарушиться процессы метаболизма. Так как употребление большого количества белка при несбалансированном питании может привести к проблемам с углеводным и жировым обменом, а это основные составляющие оптимальной работы организма. Длительное злоупотребление добавками дает и сильную нагрузку на печень, почки, что может снизить их функциональную активность», — отметил эксперт.
Собеседник издания рекомендовал, прежде чем прибегать к протеиновым добавкам, проконсультироваться со специалистами — врачом и тренером.
Также эксперт развеял миф о том, что сывороточный протеин может заменить полноценный прием пищи.
«Спортивное питание предполагает соблюдение правил сбалансированного рациона, который должен состоять только из натуральных продуктов», — подчеркнул Сергей Токарев.
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