Самые частые и неочевидные причины боли в животе

С болью в животе сталкивается хоть раз в жизни практически каждый человек. Более того, это одна из самых частых причин для обращения к врачу. Врач-терапевт Галина Аксенова рассказала «Рамблеру», от чего появляется боль в животе и как себя вести.
Наиболее очевидные и часто встречающиеся причины боли в животе широко известны. В большинстве случаев «виноваты» патологии органов желудочно-кишечного тракта и пищеварительного тракта в целом: гастриты, панкреатиты, заболевания различных отделов кишечника, желчного пузыря.
В таких случаях боль бывает достаточно интенсивной, вызывает значительный дискомфорт и потерю качества жизни.
Если органы пищеварительной системы здоровы, но живот все равно болит, то в чем может быть причина?
Боль не слишком интенсивная, но сохраняется долго — это тревожный сигнал. Под такой маской могут скрываться очень опасные патологии:
Нет боли, которую можно игнорировать. Есть боль — идите к врачу.
Учитывая многообразие возможных заболеваний, единой рекомендации для всех при боли в животе просто нет. После сбора анамнеза и осмотра врач даст рекомендации, при необходимости назначит лечение или направит к другому специалисту: гастроэнтерологу, гепатологу, гинекологу, урологу, нефрологу, хирургу.
Срочно проконсультируйтесь с врачом, если:
Никогда не принимайте обезболивающих при сильных болях в животе. От этого меняется клиническая картина, что может привести к задержке постановки верного диагноза и лечения. В некоторых случаях прием обезболивающих средств грозит кровотечениями, что не менее опасно.