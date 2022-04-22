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1 час назад

Чек-лист: самые частые и неочевидные причины боли в животе

Мира Маркина
Галина Аксеноваэксперт

С болью в животе сталкивается хоть раз в жизни практически каждый человек. Более того, это одна из самых частых причин для обращения к врачу. Врач-терапевт Галина Аксенова рассказала «Рамблеру», от чего появляется боль в животе и как себя вести.

Самые частые и неочевидные причины боли в животе
Фото: unsplash.comunsplash.com
Боль — ощущение субъективное. Она является защитным механизмом: так организм подсказывает, что с каким-то органом произошел сбой.
Галина Аксенова
Галина АксеноваВрач-терапевт, клинический опыт в хирургии, педиатрии и терапии с 2010 года
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Наиболее очевидные и часто встречающиеся причины боли в животе широко известны. В большинстве случаев «виноваты» патологии органов желудочно-кишечного тракта и пищеварительного тракта в целом: гастриты, панкреатиты, заболевания различных отделов кишечника, желчного пузыря.

В таких случаях боль бывает достаточно интенсивной, вызывает значительный дискомфорт и потерю качества жизни.

Если органы пищеварительной системы здоровы, но живот все равно болит, то в чем может быть причина?

Боль не слишком интенсивная, но сохраняется долго — это тревожный сигнал. Под такой маской могут скрываться очень опасные патологии:

  • Острый инфаркт миокарда. Здесь важна каждая минута;
  • Гепатиты;
  • Некоторые заболевания почек;
  • Онкологические заболевания, и не обязательно локализованные в ЖКТ;
  • Пневмония;
  • Заболевания позвоночника;
  • Тромбозы сосудов;
  • Депрессия и связанный с ней «абдоминальный» синдром.

Нет боли, которую можно игнорировать. Есть боль — идите к врачу.

Учитывая многообразие возможных заболеваний, единой рекомендации для всех при боли в животе просто нет. После сбора анамнеза и осмотра врач даст рекомендации, при необходимости назначит лечение или направит к другому специалисту: гастроэнтерологу, гепатологу, гинекологу, урологу, нефрологу, хирургу.

Срочно проконсультируйтесь с врачом, если:

  • боль в животе интенсивная и усиливается при попытке двигаться или найти удобное положение;
  • боль очень сильная и возникла внезапно;
  • вы чувствуете болезненность живота при прикосновении;
  • наблюдается примесь крови в рвоте, моче или стуле;
  • стул черного цвета с крайне неприятным запахом;
  • боль в животе сопровождается лихорадкой или затруднением дыхания и болью в груди;
  • боль возникла через несколько дней после травмы живота.

Никогда не принимайте обезболивающих при сильных болях в животе. От этого меняется клиническая картина, что может привести к задержке постановки верного диагноза и лечения. В некоторых случаях прием обезболивающих средств грозит кровотечениями, что не менее опасно.

Болезни и лекарства,
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