Врач назвала самые частые симптомы психических расстройств

По словам врача, базовые знания о психических расстройствах помогут вовремя заметить нарушения в поведении близких и обратиться к специалисту.

Если эмоции человека не соответствуют ситуации, например, он радуется, когда у кого-то горе, если он говорит с несуществующим собеседником, — это тоже повод посетить врача. Также важно быть внимательным к жалобам человека на бессмысленность жизни, чувство тоски, одиночества, усталости.