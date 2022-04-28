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54 минуты назад

Врач назвала самые частые симптомы психических расстройств

Мира Маркина

Психиатр-психотерапевт Гузелия Хуснуллина перечислила симптомы распространенных психических заболеваний. Об этом сообщает РИАМО.

Врач назвала самые частые симптомы психических расстройств
Фото: PixabayPixabay

По словам врача, базовые знания о психических расстройствах помогут вовремя заметить нарушения в поведении близких и обратиться к специалисту.

"Одни из самых распространенных симптомов психических расстройств — это резкие колебания настроения, патологическое недоверие к близким, внезапная смена привычек", — сказала психиатр.

Если эмоции человека не соответствуют ситуации, например, он радуется, когда у кого-то горе, если он говорит с несуществующим собеседником, — это тоже повод посетить врача. Также важно быть внимательным к жалобам человека на бессмысленность жизни, чувство тоски, одиночества, усталости.

Врач добавила, что при психических расстройствах часто наблюдаются нарушения сна, ухудшение памяти и работоспособности.

Ранее были названы причины апатии на ранних стадиях болезни Альцгеймера.

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