Названы причины апатии на ранних стадиях Альцгеймера

Ученые провели исследования, которые показали, что даже на ранних стадиях болезнь Альцгеймера может давать нейропсихические симптомы у большинства пациентов.

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Известно, что одним из основных нарушений при данном заболевании является потеря памяти, но это происходит уже на запущенных стадиях болезни. Расстройства могут касаться как кратковременной, так и долговременной памяти. Это происходит постепенно.

Теперь же ученые узнали, что даже на ранних стадиях, еще до проявления нарушений с памятью, большинство пациентов сталкивается с такими нейропсихическими симптомами, как тревога, апатия, депрессия и раздражительность.

Ученые заключили, что виной тому может быть определенная потеря нейронов, и если блокировать эти рецепторы в мозге, то появляется шанс предотвратить или отсрочить появление подобных симптомов.

«Если мы сможем отсрочить прогрессирование патологии в одной из пораженных областей, например в прилежащем ядре, это может задержать патологические изменения и в других областях мозга», — заключает доктор медицинских наук и старший автор исследования.