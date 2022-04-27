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1 час назад

Почему появляются трещины на пятках: видео

Мира Маркина

Трещины на коже пяток причиняют дискомфорт и боль. Чтобы как можно скорее избавиться от неприятных ощущений, важно найти истинную причину их появления. От нее будет зависеть успех вашего лечения. О причинах возникновения трещин на пятках в видеоролике для платформы TikTok рассказала врач-невролог высшей категории, рефлексотерапевт Ольга Лисенкова.

Трещины, по словам врача, могут появляться из-за дефицита:
  • жирорастворимых витаминов — A, D, E, K;
  • витамина B3 — никотинамида;
  • полиненасыщенных жиров — омега-3.

На фоне серьезного дефицита перечисленных выше витаминов вирус папилломы человека также может провоцировать появление трещин на коже пяток.

Смотрите также видео о том, чем отличается рыбий жир от омега-3.

Болезни и лекарства,Видео,Ольга Лисенкова,
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