Почему появляются трещины на пятках: видео

Трещины на коже пяток причиняют дискомфорт и боль. Чтобы как можно скорее избавиться от неприятных ощущений, важно найти истинную причину их появления. От нее будет зависеть успех вашего лечения. О причинах возникновения трещин на пятках в видеоролике для платформы TikTok рассказала врач-невролог высшей категории, рефлексотерапевт Ольга Лисенкова.