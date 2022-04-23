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1 час назад

Чем отличается рыбий жир от омега-3: видео

Мира Маркина

Полиненасыщенные жирные кислоты, к сожалению, не синтезируются в организме в нужном человеку количестве. А они, между прочим, служат для профилактики атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и астмы. Если в результате обследования врач назначает прием этих кислот, обратите внимание на видеоролик, подготовленный эндокринологом Анжеликой Чиж. В нем врач объясняет, как выбрать подходящий препарат.

Автор видео рекомендует в первую очередь обратить внимание на упаковку препарата, а именно на состав. Рыбий жир – это продукт из различных сортов морской рыбы. Он может содержать различные примеси, в том числе токсичные. В рыбий жир производители могут добавлять различные витамины.

Полиненасыщенные жирные кислоты в хорошей концентрации содержатся в препаратах с названием “омега-3”, подчеркнула эксперт.

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