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2 часа назад

Из-за чего хрустят колени: видео

Мира Маркина

Хруст коленного сустава – неприятность, которую невозможно игнорировать. Александр Шишонин, врач ЛФК и реабилитолог, рассказал в видеоролике для платформы TikTok, почему хрустят колени и что можно сделать с этим недугом самостоятельно.

Когда появляется хруст в коленях, значит, начался процесс загустевания суставной жидкости. В идеале, отмечает врач, консистенция ее должна быть похожа на растительное масло. Вслед за хрустом часто появляется и боль в коленном суставе.

Прежде чем идти на УЗИ или МРТ, эксперт рекомендует попробовать избавиться от неприятного симптома самостоятельно. Например, добавив несколько приседаний в свою привычную зарядку.

Недостаточное “питание” сустава и отсутствие движения чреваты возникновением артроза в будущем, подчеркнул доктор Шишонин.

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Болезни и лекарства,Видео,
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