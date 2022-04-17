Сердечный приступ — то, что по-научному называется инфарктом миокарда — возникает из-за полной или частичной блокировки питающей артерии сердце. Из-за нарушения поступления крови работа сердечной мышцы может серьезно нарушиться или даже остановиться. Инфаркт угрожает жизни человека, поэтому важно как можно быстрее обнаружить первые симптомы и оказать первую помощь. О том, как выглядит предынфарктное состояние и как с ним справиться, рассказал хирург-специалист по инфарктам, врач Данил Наумов. Ролик набрал 15 тысяч лайков.