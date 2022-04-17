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3 часа назад

Как распознать первые признаки инфаркта и спасти жизнь: видео

Мира Маркина

Сердечный приступ — то, что по-научному называется инфарктом миокарда — возникает из-за полной или частичной блокировки питающей артерии сердце. Из-за нарушения поступления крови работа сердечной мышцы может серьезно нарушиться или даже остановиться. Инфаркт угрожает жизни человека, поэтому важно как можно быстрее обнаружить первые симптомы и оказать первую помощь. О том, как выглядит предынфарктное состояние и как с ним справиться, рассказал хирург-специалист по инфарктам, врач Данил Наумов. Ролик набрал 15 тысяч лайков.

Доктор отметил главные симптомы сердечного приступа — холодный липкий пот, ощущение жжения и давления за грудиной, которое передается в левую руку и челюсть.

При первых симптомах врач советует звонить в скорую помощь. В это время нужно усадить человека, дать под язык 1/2 таблетки нитроглицеририна и следить за состоянием. Если человек начинает терять сознание, просить его кашлять.

  • Факторы риска инфаркта — высокое давление и уровень холестерина, курение, лишний вес, сахарный диабет, недостаток физической активности.
  • Болезни сердца остаются главной причиной смерти в мире, около 16% от общего числа. В России от болезней сердца умирает 1 миллион человек в год.

Ранее "Рамблер" показывал признаки тромбоза вен ног.

Болезни и лекарства,Видео,
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