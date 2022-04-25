Названы заболевания, которые развиваются на фоне стресса

«Есть группа психосоматических заболеваний, которые развиваются у человека на фоне стресса. Мы с вами знаем эти заболевания, это бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, нейродермит, ревматоидный артрит, сахарный диабет. Сейчас ишемическую болезнь сердца присоединили, то есть, психосоматические заболевания, это целая группа заболеваний, которые развиваются в теле в ответ на стресс», — объяснила Гарданова.