Названы заболевания, которые развиваются на фоне стресса

Психотерапевт Жанна Гарданова в беседе с URA.ru рассказала, в чем состоит основная опасность стрессовых ситуаций и реакций на них, и как это может отразиться на здоровье в дальнейшем.
«Есть группа психосоматических заболеваний, которые развиваются у человека на фоне стресса. Мы с вами знаем эти заболевания, это бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, нейродермит, ревматоидный артрит, сахарный диабет. Сейчас ишемическую болезнь сердца присоединили, то есть, психосоматические заболевания, это целая группа заболеваний, которые развиваются в теле в ответ на стресс», — объяснила Гарданова.
Психотерапевт посоветовала в стрессовых ситуациях научиться работать со своими мыслями, отгонять ненужные, давать самому себе позитивные установки. Также доктор отметила, что занятия спортом существенно снижают уровень стресса и помогают привести голову в порядок.
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