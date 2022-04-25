Чем может грозить резкое снижение давления

"Давление ниже 90/60 опасно тем, что в такой ситуации у нас нарушается кровоснабжение некоторых органов и тканей. При внезапном падении давления ниже нормы идет нарушение питания организма. В первую очередь страдает головной мозг, из-за чего человек может упасть в обморок. Потом идет нарушение работы сердца, почек и печени"- рассказал эксперт.