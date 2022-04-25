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3 часа назад

Кардиолог рассказал, чем может грозить резкое снижение давления

Мира Маркина

В интервью для радио Sputnik кардиолог Заур Шугушев предупредил всех, кто склонен к перепадам давления, об опасности его резкого снижения. Доктор отметил, что о рисках, к которым ведет резкое повышение артериального давления, известно многим, а вот о снижении стоит рассказать.

Чем может грозить резкое снижение давления
Фото: pixabay.compixabay.com

Шугушев также отметил, что общепринятые границы нормы в показателях давления шире, чем принято считать. 90 на 60 - еще тоже норма, но уже нижняя ее граница.

"Давление ниже 90/60 опасно тем, что в такой ситуации у нас нарушается кровоснабжение некоторых органов и тканей. При внезапном падении давления ниже нормы идет нарушение питания организма. В первую очередь страдает головной мозг, из-за чего человек может упасть в обморок. Потом идет нарушение работы сердца, почек и печени"- рассказал эксперт.

Также он объяснил, когда стоит незамедлительно вызывать скорую и чем опасно снижение давления.

"При давлении ниже 85/60 все развивается очень быстро. Если вовремя не вызвать скорую, такая ситуация может закончиться даже летальным исходом, все зависит от первоначальной причины, которая вызвала снижение давления", — подчеркнул кардиолог.

Ранее мы писали, что Мясников объяснил, почему опухают конечности.

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