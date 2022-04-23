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1 час назад

Мясников разрушил главные мифы о сахарном диабете

Катя Кобышева

Известный российский врач и популярный телеведущий телеведущий Александр Мясников рассказал, почему бояться нужно не сахара. О популярных мифах, связанных с причинами сахарного диабета, доктор поговорил в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников разрушил главные мифы о сахарном диабете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению эксперта, все привыкли считать, что сахарный диабет развивается из-за чрезмерного употребления сахара. Но на самом деле главная причина болезни не сахар. Мясников объяснил, что диабет развивается из-за того, что в рацион человека входит слишком много продуктов, содержащих легкоусвояемые углеводы. К этим продуктам относятся белый рис, белый хлеб и макароны.

Кроме того, врач предупредил, то сахарный диабет второго типа может развиться не только у людей с избыточным весом. Стройные также могут оказаться в группе риска. Хотя врач уточнил, что среди людей с нормальным весом страдающих диабетом все же меньше.

Ранее Мясников назвал опасную дозу анальгетиков при головной боли.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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