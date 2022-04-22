Мясников назвал опасную дозу анальгетиков при головной боли

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал оптимальное количество таблеток в месяц, которое можно принимать при головной боли. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, в месяц можно выпивать не более 15 таблеток обезболивающего, иначе речь идет уже «медикаментозной боли». Если таблетки приходится пить часто, необходимо обратиться к неврологу.
«Если у вас постоянные головные боли, и вы принимаете более 15 таблеток обезболивающего в месяц, то, возможно, у вас уже «медикаментозная головная боль» и дальнейшее наращивание анальгетиков вам уже не поможет», – написал врач.
До этого Мясников говорил о том, что сахар провоцирует онкологию.