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48 минут назад

Доктор Мясников заявил, что сахар провоцирует онкологию

Диана Товсепова

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о вреде сахара в эфире программы «О самом главном», трансляция которой ведётся на канале «Россия 1».

Доктор Мясников заявил, что сахар провоцирует онкологию
Фото: depositphotos/bit245depositphotos/bit245

Главный врач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников рассказал о том, что проблемой становится возросшее скрытое употребление сахара.

"У нас возросло скрытое потребление сахара. Основная проблема — добавленный сахар. Если в овощах и фруктах он не считается добавленным и вредным, то в готовых продуктах сахар вреден — это прямой путь к ожирению, диабету, онкологии.

Если у вас в питании много сахара, соли, трансжиров, ваш иммунитет становится слабым. Начинается ожирение, повышается холестерин, повышается уровень сахара в крови. Всё это угнетает иммунитет.

Нам вообще нравится все, что снижает иммунитет — сахар, соль, лежать, лениться, подниматься на лифте, кутаться в теплую одежду. Все, что вы делаете для своего комфорта, — это удар по иммунитету», — объяснил врач.

Специалист объяснил, что продуктами с высоким содержанием сахара считаются йогурты, консервы, майонез, сосиски, кетчуп, различные колбасные изделия и сладкие газированные напитки.

Ранее мы писали о том, какие изменения в анализе крови могут насторожить.

Новости,Александр Мясников,
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