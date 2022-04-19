Названы изменения в анализах крови, которые могут насторожить

О том, можно ли определить онкологическое заболевание по анализу крови в своем официальном Телеграм-канале рассказал Андрей Каприн, главный онколог Минздрава, практикующий врач хирург-онколог руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, академик РАН. Его слова приводит KP.ru.

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"По одному или нескольким показателям крови диагноз «рак» поставить нельзя. Для окончательного вывода потребуется пройти целый комплекс дополнительных исследований, которые точно укажут на наличие или отсутствие злокачественного процесса", — объяснил врач.

При этом специалисты отмечают, что по изменениям в анализах крови можно заподозрить развитие онкологии. Для этого подойдет общий анализ крови.

"Этот анализ позволяет выявить патологические изменения в организме при различных заболеваниях инфекционной и неинфекционной природы. Мы видим общее количество эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов и других клеток в крови. Любое изменение в показателях гемоглобина, лейкоцитов, сахара в крови и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) без видимой причины говорит о скрытой болезни. Отклонения являются поводом для обращения к врачу", — пояснил врач.

По словам специалиста необходимо обратить внимание на следующие изменения в анализах:

- повышенный уровень СОЭ (скорости оседания эритроцитов);

- любое изменение количества лейкоцитов (то есть, как снижение, так и превышение нормы);

- снижение гемоглобина;

- много зернистых и незрелых лейкоцитов;

- лимфоцитоз: многократное превышение уровня лимфоцитов.

Более точный анализ, который позволяет оценить состояние организма в целом - биохимический анализ.

При проведении такого анализа стоит обратить внимание на низкий уровень сывороточного альбумина, высокую активность альдолазы (ALD) и лактатдегидрогеназы (LDH), высокий уровень гамма- и альфа-2-глобулинов, высокий уровень кальция, высокий уровень кортизола.