Названы изменения в анализах крови, которые могут насторожить

О том, можно ли определить онкологическое заболевание по анализу крови в своем официальном Телеграм-канале рассказал Андрей Каприн, главный онколог Минздрава, практикующий врач хирург-онколог руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, академик РАН. Его слова приводит KP.ru.
"По одному или нескольким показателям крови диагноз «рак» поставить нельзя. Для окончательного вывода потребуется пройти целый комплекс дополнительных исследований, которые точно укажут на наличие или отсутствие злокачественного процесса", — объяснил врач.
При этом специалисты отмечают, что по изменениям в анализах крови можно заподозрить развитие онкологии. Для этого подойдет общий анализ крови.
"Этот анализ позволяет выявить патологические изменения в организме при различных заболеваниях инфекционной и неинфекционной природы. Мы видим общее количество эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов и других клеток в крови. Любое изменение в показателях гемоглобина, лейкоцитов, сахара в крови и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) без видимой причины говорит о скрытой болезни. Отклонения являются поводом для обращения к врачу", — пояснил врач.
По словам специалиста необходимо обратить внимание на следующие изменения в анализах:
- повышенный уровень СОЭ (скорости оседания эритроцитов);
- любое изменение количества лейкоцитов (то есть, как снижение, так и превышение нормы);
- снижение гемоглобина;
- много зернистых и незрелых лейкоцитов;
- лимфоцитоз: многократное превышение уровня лимфоцитов.
Более точный анализ, который позволяет оценить состояние организма в целом - биохимический анализ.
При проведении такого анализа стоит обратить внимание на низкий уровень сывороточного альбумина, высокую активность альдолазы (ALD) и лактатдегидрогеназы (LDH), высокий уровень гамма- и альфа-2-глобулинов, высокий уровень кальция, высокий уровень кортизола.
Ранее мы писали о том, какие анализы нужно сдать, чтобы узнать уровень стресса.