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3 часа назад

Какие анализы нужно сдать, чтобы узнать уровень стресса

Мира Маркина

Поскольку стресс оказывает прямое влияние на здоровье, будет не лишним знать его уровень. Оксана Гизингер, доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института РУДН рассказала «Известиям», какие лабораторные исследования могут помочь в этом случае.

Какие анализы нужно сдать, чтобы узнать уровень стресса
Фото: pixabay.compixabay.com

Эксперт рекомендовала сдать анализы крови на показатели холестерины, витаминов (D), микроэлементов (магния) и гормонов (щитовидной железы и кортизола).

«Если концентрация гормона кортизола превышает допустимые значения, то уменьшается выработка гормонов сна, могут страдать сердце, почки, печень и надпочечники, сужаться сосуды и повышаться кровеносное давление. Еще одно возможное проявление избытка кортизола — чувство тревоги и одиночества», — прокомментировала свою рекомендацию специалист.

Также, по мнению медика, стоит проверить уровень серотонина. Этот нейромедиатор влияет на эмоциональные реакции, работу репродуктивных органов, регуляцию эндокринной функции, памяти и сна.

Ранее мы рассказывали о том, какие анализы нужно сдавать раз в год после 40 лет.

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