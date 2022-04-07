Какие анализы нужно сдать, чтобы узнать уровень стресса

Поскольку стресс оказывает прямое влияние на здоровье, будет не лишним знать его уровень. Оксана Гизингер, доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института РУДН рассказала «Известиям», какие лабораторные исследования могут помочь в этом случае.

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Эксперт рекомендовала сдать анализы крови на показатели холестерины, витаминов (D), микроэлементов (магния) и гормонов (щитовидной железы и кортизола).

«Если концентрация гормона кортизола превышает допустимые значения, то уменьшается выработка гормонов сна, могут страдать сердце, почки, печень и надпочечники, сужаться сосуды и повышаться кровеносное давление. Еще одно возможное проявление избытка кортизола — чувство тревоги и одиночества», — прокомментировала свою рекомендацию специалист.

Также, по мнению медика, стоит проверить уровень серотонина. Этот нейромедиатор влияет на эмоциональные реакции, работу репродуктивных органов, регуляцию эндокринной функции, памяти и сна.