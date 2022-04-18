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2 часа назад

Россиян предупредили об опасности мочегонных лекарств

Мира Маркина

Бесконтрольный прием мочегонных препаратов может негативно отразиться на работе сердца, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Россиян предупредили об опасности мочегонных лекарств
Фото: unsplash.comunsplash.com

Длительный прием, неправильно подобранная дозировка мочегонного препарата повышают риск развития аритмии. Всего одна таблетка способствует потере до четырех литров жидкости. Врач подчеркнул, что вместе с мочой организм может терять и электролиты, и калий. Последний микроэлемент необходим для правильной работы сердца.

«Это очень сильнодействующие вещества и поэтому принимать их надо с умом. Начнутся судороги. Если вовремя не помочь, человек может умереть», — предупредил Мясников.

Эксперт рекомендовал при необходимости принимать мочегонные средства увеличить в своем рационе количество томатов, бананов, апельсинов и картофеля с кожурой для поддержки организма.

Ранее мы рассказывали о том, как понять, что болит именно сердце, и на что указывают разные виды боли.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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