Давит, жжет, толкается: о чем говорят разные виды боли в сердце

«Если длительное время человек будет испытывать стресс, который приводит к увеличению пульса, это неизбежно приведёт к гипертрофии миокарда и увеличению сердца в объеме. Следствием этого станут снижение временного ресурса сердечной мышцы и возникновение постоянных форм ишемической болезни сердца. Это вариант хронического течения.



Если же стрессовый фактор будет сопровождаться не только повышенным пульсом, но и повышением давления, исходом может стать инфаркт миокарда».

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"