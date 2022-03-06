Давит, жжет, толкается: о чем говорят разные виды боли в сердце

Каждый из нас хоть раз в жизни чувствовал странные ощущения в области грудной клетки. О том, как понять, что болит именно сердце, и на что указывают разные виды боли «Рамблеру» рассказал врач-кардиолог Денис Прокофьев.
По словам врача боль в сердце может быть разная — колющая, режущая, давящая, сжимающая, распирающая. Точно поставить диагноз по характеру боли нельзя, однако первое, о чем необходимо думать и что необходимо исключать —минфаркт миокарда.
Кардиолог объяснил, как отличается боль при межреберной невралгии.
Другой возможный диагноз — воспаление легочной ткани. В данном случае, у человека усиливается боль при глубоком вдохе, и эта боль сопровождается кашлем.
У некоторых боль в области сердца связана с моментом приема пищи.
Главное, по словам врача, на приеме у специалиста, не только рассказать о характере болевого импульса, но исключить инфаркт миокарда вне зависимости от болевого импульса.
Нервы и переживания могут реально «отыграться» на сердце.
Длительное пребывание в состоянии стресса могут и вовсе сказаться на объеме сердца.