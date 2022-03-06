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2 часа назад

Давит, жжет, толкается: о чем говорят разные виды боли в сердце

Диана Товсепова
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Каждый из нас хоть раз в жизни чувствовал странные ощущения в области грудной клетки. О том, как понять, что болит именно сердце, и на что указывают разные виды боли «Рамблеру» рассказал врач-кардиолог Денис Прокофьев.

Давит, жжет, толкается: о чем говорят разные виды боли в сердце
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам врача боль в сердце может быть разная — колющая, режущая, давящая, сжимающая, распирающая. Точно поставить диагноз по характеру боли нельзя, однако первое, о чем необходимо думать и что необходимо исключать —минфаркт миокарда.

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Кардиолог объяснил, как отличается боль при межреберной невралгии.



style='font-style: italic;line-height: 20px'>«Для меня как для врача существуют критерии оценки вида болевого синдрома. Важным критерием является усиление болевого импульса при движении, которое может наводить на мысль о диагнозе «межреберная неврология». Если у человека боль проявляется при движении, повороте, и локализуется в межреберном промежутке, это говорит в пользу межреберная неврологи...»


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Прокофьев Денис Александрович

Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"



Другой возможный диагноз — воспаление легочной ткани. В данном случае, у человека усиливается боль при глубоком вдохе, и эта боль сопровождается кашлем.

У некоторых боль в области сердца связана с моментом приема пищи.



style='font-style: italic;line-height: 20px'>«Если человек говорит, что боль в области сердца усиливается в зависимости от приема пищи, это может наводить о гастроэзофагиальном рефлюксе либо грыже пищеводного отверстия диафрагмы».


Фото

Прокофьев Денис Александрович

Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"



Главное, по словам врача, на приеме у специалиста, не только рассказать о характере болевого импульса, но исключить инфаркт миокарда вне зависимости от болевого импульса.

Что со стрессом

Нервы и переживания могут реально «отыграться» на сердце.



style='font-style: italic;line-height: 20px'>«Безусловно, на фоне стресса будут возникать проблемы с сердцем. Они появляются вследствие того, что при стрессе происходит выброс адреналина и норадреналина, и это приводит к частоте сердечных сокращений. Увеличение пульса приведёт к тому, что сердцу потребуется больше крови и кислорода. В результате может возникнуть приступ загруженной боли, который называется стенокардия».


Фото

Прокофьев Денис Александрович

Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"



Длительное пребывание в состоянии стресса могут и вовсе сказаться на объеме сердца.

«Если длительное время человек будет испытывать стресс, который приводит к увеличению пульса, это неизбежно приведёт к гипертрофии миокарда и увеличению сердца в объеме. Следствием этого станут снижение временного ресурса сердечной мышцы и возникновение постоянных форм ишемической болезни сердца. Это вариант хронического течения.

Если же стрессовый фактор будет сопровождаться не только повышенным пульсом, но и повышением давления, исходом может стать инфаркт миокарда».
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Болезни и лекарства,
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