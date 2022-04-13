Почему некоторая еда «взрывается» в желудке

Вздутие живота, метеоризм после плотного приема пищи — неприятные симптомы, которые усложняют жизнь. У некоторых несварение бывает столь тяжелым, что, по их словам, еда как будто взрывается в желудке. Что делать, если вы сталкиваетесь с неприятными симптомами болезней ЖКТ? «Рамблер» поговорил с врачом и узнал тактику лечения.

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«Еда взрывается в животе» — что это такое?

Конечно, в буквальном смысле еда взорваться в желудке не может. Таким ярким словосочетанием описывают симптом, при котором еда плохо переваривается и доставляет неприятные ощущения: вздутие, газообразование, колющие ощущения в боку, изжогу. В совокупности симптомы дарят ощущение, будто вы съели что-то «взрывающееся».

Откуда такое берется

Когда мы говорим о проблемах вздутия, газообразования, метеоризма, нужно искать дефект на каком-либо из этапов пищеварительной системы. Она начинается с ротовой полости: до выхода продуктов пищеварения происходит переваривание и всасывание нужных ингредиентов. Если есть вздутие и газообразование, значит, есть проблемы с перевариванием пищевого комка. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Какие болезни стоят за ощущениями, что еда «взрывается»?

Острые воспалительные слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки;

Повышенный вброс соляной кислоты за привратник желудка;

Нарушение моторики кишечника;

Проблема дисбактериоза кишечника;

Проблема ферментации пищевого комка за счет малой концентрации желчи или плохой работы желчного пузыря.

Как это лечить?

Одного общего решения нет. Необходимо в первую очередь обратиться к врачу, сдать анализы и пройти необходимые процедуры.