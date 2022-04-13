Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+21° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
35 минут назад

Почему некоторая еда «взрывается» в желудке

Дарья Амосова
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Вздутие живота, метеоризм после плотного приема пищи — неприятные симптомы, которые усложняют жизнь. У некоторых несварение бывает столь тяжелым, что, по их словам, еда как будто взрывается в желудке. Что делать, если вы сталкиваетесь с неприятными симптомами болезней ЖКТ? «Рамблер» поговорил с врачом и узнал тактику лечения.

Почему некоторая еда «взрывается» в желудке
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Еда взрывается в животе» — что это такое?

Конечно, в буквальном смысле еда взорваться в желудке не может. Таким ярким словосочетанием описывают симптом, при котором еда плохо переваривается и доставляет неприятные ощущения: вздутие, газообразование, колющие ощущения в боку, изжогу. В совокупности симптомы дарят ощущение, будто вы съели что-то «взрывающееся».

Откуда такое берется

Когда мы говорим о проблемах вздутия, газообразования, метеоризма, нужно искать дефект на каком-либо из этапов пищеварительной системы. Она начинается с ротовой полости: до выхода продуктов пищеварения происходит переваривание и всасывание нужных ингредиентов. Если есть вздутие и газообразование, значит, есть проблемы с перевариванием пищевого комка.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Какие болезни стоят за ощущениями, что еда «взрывается»?

  • Острые воспалительные слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки;
  • Повышенный вброс соляной кислоты за привратник желудка;
  • Нарушение моторики кишечника;
  • Проблема дисбактериоза кишечника;
  • Проблема ферментации пищевого комка за счет малой концентрации желчи или плохой работы желчного пузыря.

Как это лечить?

Одного общего решения нет. Необходимо в первую очередь обратиться к врачу, сдать анализы и пройти необходимые процедуры.

«Я глотаю зонд каждый год»: как пережить ФГДС

Самостоятельно можно провести противовоспалительную терапию со стороны желудка и двенадцатиперстной кишки посредством ингибиторов протонной помпы курсом на 7 или 14 дней. К ним всегда уместно добавлять ферменты, улучшающие переваривание.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители