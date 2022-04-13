Почему некоторая еда «взрывается» в желудке

Вздутие живота, метеоризм после плотного приема пищи — неприятные симптомы, которые усложняют жизнь. У некоторых несварение бывает столь тяжелым, что, по их словам, еда как будто взрывается в желудке. Что делать, если вы сталкиваетесь с неприятными симптомами болезней ЖКТ? «Рамблер» поговорил с врачом и узнал тактику лечения.
Конечно, в буквальном смысле еда взорваться в желудке не может. Таким ярким словосочетанием описывают симптом, при котором еда плохо переваривается и доставляет неприятные ощущения: вздутие, газообразование, колющие ощущения в боку, изжогу. В совокупности симптомы дарят ощущение, будто вы съели что-то «взрывающееся».
Одного общего решения нет. Необходимо в первую очередь обратиться к врачу, сдать анализы и пройти необходимые процедуры.
Самостоятельно можно провести противовоспалительную терапию со стороны желудка и двенадцатиперстной кишки посредством ингибиторов протонной помпы курсом на 7 или 14 дней. К ним всегда уместно добавлять ферменты, улучшающие переваривание.